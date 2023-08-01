Важные изменения для автомобилистов в августе 2023 года

Они затронут не только собственников авто, но и тех, кто пользуется транспортными услугами.

С августа на российском авторынке произойдут серьезные изменения. По итогу они скажутся как на водителях, так и на тех, кто является потребителем транспортных услуг.

1. Повышается утилизационный сбор для легковых автомобилей и других транспортных средств. Ставка утильсбора повысится в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза на легкие коммерческие автомобили и в 1,7 раза – на грузовые автомобили.

2. С 22 августа владельцы полисов ОСАГО могут не подтверждать прохождение техосмотра при подписании нового договора. А иностранные страховые обяжут нести ответственность за отказ от заключения договора или навязывание дополнительных услуг.

3. Водителями такси и общественного транспорта не смогут стать граждане с судимостью. При трудоустройстве они должны будут предоставить справку об отсутствии проблем с законом. Если работник подозревается в совершении преступления, его отстранят от поездок на время следствия.

4. С 9 августа Япония прекратит экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. Эксперты ожидают, что поставки на российский рынок пойдут через Китай, а рост цен составит до 10 до 15%.

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Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС