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Китайская таможня отчиталась о поставках автомобилей в Россию

Поставки автомобилей в нашу страну из Китая впервые превысили миллиард долларов

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Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июне выросли на 25% относительно мая и впервые превысили 1 млрд долларов, следует из данных китайской таможни. В мае автомобилей было поставлено на 809,4 млн долларов.

Кроме того, на 15% выросли поставки новых шин – до 156,3 млн долларов, а объем поставок деталей и комплектующих для автомобилей в июне относительно мая вырос на 11%, до 179,2 млн долларов.

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Но до мартовского рекорда они всё же недотянули – тогда поставки автокомпонентов достигали 179,5 млн долларов.

Всего за шесть месяцев этого года в Россию из Китая было поставлено легковых машин на 4,6 млрд долларов, что в 6,4 раза больше прошлогоднего результата.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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