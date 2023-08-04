Чиновники ждут новую Волгу
Для поддержки отечественного автопрома депутаты готовы пересесть на Москвич, Ладу, Аурус и Волгу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты парламента «готовы начать с себя» и пересесть с иномарок на автомобили отечественного производства. Опираясь на такую поддержку государства, «российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей», уверены в парламенте.
Как сообщил Володин, с руководителями фракций в Госдуме достигнута договоренность, что с сентября депутаты будут использовать в своих автопарках Москвичи, Лады, Аурусы.
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«В скором времени начнется выпуск автомобилей Волга. Планируем востребовать и его», – с уверенностью заявил Володин.
Накануне президент Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники стали ездить на отечественных автомобилях.
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Источник: ТАСС
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