В России появился бюджетный аналог Тигуана

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Geely Vision X6 Pro – новый недорогой кроссовер уже в России

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Недавно «За рулем» рассказывал о скором российском дебюте Livan X6 Pro, но, похоже, у нас появится и оригинальная модель, ставшая Ливэну основой. Сообщается, что в России теперь можно приобрести Geely Vision X6 Pro – правда, поставки пока единичные. Модель у нас почти неизвестна, но характеристики и обозначенная цена вызывают интерес.

Кроссовер комплектуется турбомотором 1.4, выдающим 141 л.с. и работающим в паре с классическим автоматом. Привод – только передний.

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У нас будет продаваться актуальная версия, появившаяся в 2021 году, – с обновленными бамперами, «водопадной» решеткой и единой светодиодной полосой задних фонарей. Интересно, что фары при этом остались галогеновыми.

Чувствуется бюджетный «олдскул» и в интерьере: при новаторски вписанных в общую горизонталь дефлекторах и мультимедийке с экраном 12,3”, X6 Pro сохранил аналоговую приборную панель.

С габаритами 4546×1834×1715 мм, колесной базой 2661 мм и колесными дисками 18” «китаец» близок к Volkswagen Tiguan, но бюджетные решения делают его куда дешевле европейского визави: российский продавец просит за машину 2023 года без пробега всего 2,2 млн рублей.

Источник: Российская газета

Фото: Geely

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За РулемИннокентий Кишкурно
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