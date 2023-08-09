Стало известно, почему число ДТП выросло везде, но не в Москве и МО

В России впервые за несколько лет увеличилось количество аварий, погибших и пострадавших в них

Научный центр безопасности дорожного движения МВД опубликовал отчет о ситуации на российских дорогах за шесть месяцев 2023 года. Аварий стало больше на 3,9%. В ДТП погибли 5908 человек (+2,9% к аналогичному периоду прошлого года), травмы получили 71 046 человек (+3,6%).

Наибольший прирост автоаварийности произошел:

на Алтае (+75%)

в Калмыкии (+81,3%)

в Ингушетии (+95%)

в Карелии (+150%)

в Костромской области (+70,6%)

в Ярославской области (+76,7%)

в Ямало-Ненецком автономном округе (+77,8%).

Это не самые густонаселенные регионы, при этом в густонаселенных Москве и Подмосковье с интенсивным дорожным движением аварийность, наоборот, снизилась.

Эксперты считают, что хороших результатов удалось добиться благодаря своевременно принятым мерам.

За 2022 год в Подмосковье установили 50 км тросового ограждения между полосами, поставили 7500 катафотов на опасных участках дорог, построили 60 км тротуаров, модернизировали 150 новых перекрестков, где чаще всего происходят аварии.

В 300 местах, где ранее были зафиксированы ДТП, провели точечные улучшения.

50 неосвещенных и слабо освещенных переходов в Подмосковье оснастили направленными светодиодными прожекторами.

В 2023 году в Подмосковье было установлено 600 новых камер фотовидеофиксации. На основании данных ГИБДД, это сократило количество аварий в области на 7,8%.

Из 27 тысяч российских дорожных комплексов 4000 установлены в Москве, 2057 – в Подмосковье. Водители о них знают и не нарушают, а значит, и аварий в этих местах меньше.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Александр Щербак/ТАСС