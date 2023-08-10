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Запрет поставок авто из Японии изменит российский авторынок

Эксперт Моржаретто: после ухода из России японских марок рынок наводнят подержанные «китайцы»

Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая

Запрет властей Японии на поставку в Россию автомобилей с двигателем объемом более 1,9 л, электрокаров и гибридов изменит ситуацию на российском авторынке. Сюда хлынет поток бэушных машин китайских марок, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его мнению, сейчас российский потребитель больше знаком с новинками китайского автопрома, а вот вторичный китайский авторынок пока мало изучен. В частности, встает большой вопрос с качеством авто, которые планируют привозить в Россию. В отличие, например, от той же Японии, где все машины проходят строгий осмотр через систему аукционов, в Китае такой практики нет.

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«Пока что сложно оценить качество автомобилей на китайском вторичном рынке, он достаточно нестабилен по сравнению с японским», – отметил эксперт.

Положительным моментом сложившейся ситуации он считает то, что «вторичный авторынок станет более разнообразным – в России появится множество новых моделей, ранее не ввозимых в страну».

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Источник: Российская газета

Фото: depositphotos.com

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