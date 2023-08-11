В России появился новый автобренд

Chery зарегистрировала в России бренд Luxeed

Chery Automobile совместно с IT-гигантом Huawei планируют выпускать электрический седан. С этой целью в России был зарегистрирован новый автобренд Luxeed. Документ касается графического исполнения логотипа. Сам логотип пока не представлен.

Шрифт очень напоминает написание другого китайского бренда – Exeed. Буква Х разделена надвое по горизонтали.

Новый совместный бренд Luxeed два китайских гиганта анонсировали буквально на днях и показали первую модель – седан Luxeed EH3. Сам электрический седан обещают показать в III квартале этого года.

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Источник и фото: Автопоток