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В России появился новый автобренд

Chery зарегистрировала в России бренд Luxeed

Chery Automobile совместно с IT-гигантом Huawei планируют выпускать электрический седан. С этой целью в России был зарегистрирован новый автобренд Luxeed. Документ касается графического исполнения логотипа. Сам логотип пока не представлен.

Шрифт очень напоминает написание другого китайского бренда – Exeed. Буква Х разделена надвое по горизонтали.

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Новый совместный бренд Luxeed два китайских гиганта анонсировали буквально на днях и показали первую модель – седан Luxeed EH3. Сам электрический седан обещают показать в III квартале этого года.

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Источник и фото: Автопоток

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За РулемПономарева Дарина
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