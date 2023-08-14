Во Владивостоке задержали пьяного мотоциклиста без прав

Полиция Владивостока арестовала пьяного байкера на 10 суток

Наряду дорожно-патрульной службы во Владивостоке пришлось прервать свое следование к месту ДТП – внимание полицейских привлек мотоцикл без номеров. На требование остановиться водитель не отреагировал. Включив проблесковые маячки, сотрудники ДПС начали преследование. Беглец пренебрегал правилами, выезжал на встречку, превышал скорость, сообщает пресс-служба МВД.

Наконец мотоцикл удалось заблокировать и задержать лихого наездника – полиции пришлось применить силу и наручники. Оказалось, что 18-летний парень никогда не имел прав на управление мотоциклом, при этом ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду.

По внешним признакам водитель был нетрезв, но проходить освидетельствование отказался. Инспекторы составили на нарушителя ряд административных протоколов, а за неповиновение полиции байкер получил 10 суток ареста. Мотоцикл отправлен на штрафстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

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Источник: МВД МЕДИА

Видео: МВД МЕДИА