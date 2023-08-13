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Жизни российских солдат сохранит беспилотный броневик

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп

Предприятие АО «Ремдизель» занимается созданием нового беспилотного бронеавтомобиля «Зубило», предназначенного для использования штурмовыми группами.

Новинка будет представлена на форуме «Армия», который пройдет в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.

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Помимо штурма позиций броневик сможет доставлять боеприпасы, грузы и раненых бойцов, а также заряжать радиостанции и дроны.

«В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило, сообщили в пресс-службе предприятия.

Вторая новинка – «Титан» – представляет собой специальный защищенный автомобиль, предназначенный для разведки, спецназа и ВДВ.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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