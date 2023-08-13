Жизни российских солдат сохранит беспилотный броневик

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп

Предприятие АО «Ремдизель» занимается созданием нового беспилотного бронеавтомобиля «Зубило», предназначенного для использования штурмовыми группами.

Новинка будет представлена на форуме «Армия», который пройдет в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.

Помимо штурма позиций броневик сможет доставлять боеприпасы, грузы и раненых бойцов, а также заряжать радиостанции и дроны.

« В этом году на нашем стенде на " Армии " будут премьеры – бронеавтомобиль " Титан " для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием " Зубило "» , – сообщили в пресс-службе предприятия .

Вторая новинка – «Титан» – представляет собой специальный защищенный автомобиль, предназначенный для разведки, спецназа и ВДВ.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash