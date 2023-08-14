На этих запчастях точно нельзя экономить
Эксперт Шапарин: шины, тормозные колодки и диски наиболее сильно влияют на безопасность движения
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что экономия на важных комплектующих обернется в будущем или дополнительными тратами, или риском попасть в ДТП. По его мнению, нельзя экономить на вещах, связанных с безопасностью, то есть на шинах и тормозах.
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«Очень многие покупают б/у шины и откладывают замену тормозных колодок и дисков до последнего. Эти люди рискуют попасть в аварию. При проблемах с двигателем тот ремонт, который мы откладываем сейчас, неминуемо обернется большими расходами в будущем», – отметил специалист.
Также не следует откладывать ремонт кузова автомобиля, если наметились следы коррозии, добавил Шапарин.
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Источник: Радио Sputnik
Фото: depositphotos.com
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