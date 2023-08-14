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Английский язык хотят «изгнать» из общественного транспорта

Минтранс РФ: дублирование информации на английском языке в общественном транспорте не будет обязательным

Минтранс подготовил ведомственный приказ для перевозчиков об изменении правил звукового и визуального информирования пассажиров. В частности, дублирование информации на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, а также голосовое объявление остановок и станций на английском языке теперь не является обязательным.

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Свое решение Минтранс объясняет жалобами граждан, «социально-политической ситуацией в стране» и повышенной «информационной нагрузкой на пассажиров».

Дублирование информации на английском языке на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций ведомство оставило на откуп субъектам федерации – на местах сами должны определить, важно это региону или нет.

К слову, в столичном метро, МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали еще в 2021 году, после сокращения числа туристов из-за пандемии, а также «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КоммерсантЪ

Фото: bangkokbook.ru

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За РулемПономарева Дарина
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