Английский язык хотят «изгнать» из общественного транспорта
Минтранс подготовил ведомственный приказ для перевозчиков об изменении правил звукового и визуального информирования пассажиров. В частности, дублирование информации на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, а также голосовое объявление остановок и станций на английском языке теперь не является обязательным.
Свое решение Минтранс объясняет жалобами граждан, «социально-политической ситуацией в стране» и повышенной «информационной нагрузкой на пассажиров».
Дублирование информации на английском языке на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций ведомство оставило на откуп субъектам федерации – на местах сами должны определить, важно это региону или нет.
К слову, в столичном метро, МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали еще в 2021 году, после сокращения числа туристов из-за пандемии, а также «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование».
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: bangkokbook.ru
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