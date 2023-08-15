Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 35 человек

МЧС России: в инциденте на заправке в Махачкале погибло 35 человек

Как сообщает МЧС России, число жертв взрыва и пожара на АЗС в Махачкале достигло 35 человек. Сразу вскоре после инцидента спасатели обнаружили тела 27 человек, затем были найдены еще трое погибших, а около 11:00 по московскому времени стало известно еще о пяти жертвах. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поблагодарил тех, кто участвовал в ликвидации последствий.

«Это невосполнимая утрата. Каждый сотрудник МЧС России глубоко скорбит по погибшим. Крепости и силы духа их семьям... Благодарю пожарных, спасателей, врачей, психологов и летчиков чрезвычайного ведомства за оперативность и профессионализм при ликвидации последствий трагедии в Махачкале», – сказал Куренков.

Также глава МЧС пожелал скорейшего выздоровления и реабилитации пострадавшим. По последним данным, их насчитывается 75 человек. Медучреждения Дагестана ведут прием раненых в усиленном режиме. С аэродрома Жуковский в республику отправлен самолет для обеспечения госпитализации пострадавших в Москве.

Напомним, взрыв на АЗС «Нафта-24» в пригороде Махачкалы прогремел вечером в понедельник 14 августа. Взорвалось две цистерны с топливом из восьми. После взрыва начался пожар, площадь которого достигала 600 квадратных метров...

Днем во вторник 15 августа сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы на месте трагедии.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: МЧС России

Фото: Муса Салгереев/ТАСС