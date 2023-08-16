Тарифам на парковку запретят расти быстрее доходов граждан
В Госдуме хотят пересмотреть механизм повышения платы за парковку
В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому организаторы платных парковок смогут повышать тарифы только в привязке к росту доходов населения. При этом темпы роста тарифов не должны будут превышать рост среднемесячной зарплаты в конкретном регионе России.
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Автор документа, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что необходимо ориентироваться на данные Росстата, которые официально отражают изменение зарплат.
«Использование этого показателя позволит установить объективную и справедливую базу для регулирования платы за пользование платными парковками», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Внесенные в законодательство изменения, по мнению парламентария, позволят не допустить необоснованного повышения тарифов на платные парковки.
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Источник: ТАСС
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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