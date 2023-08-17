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Одолжите на топливо: схема дорожной разводки, на которую вы можете попасться

«МК»: на трассе около Истры орудуют мошенники, выпрашивающие деньги на бензин

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, активизировавшихся на трассе близ подмосковной Истры. По сообщению источника, проходимцы просят деньги на бензин, который у них якобы закончился. Схема используется старая, «За рулем» о подобном не раз писал.

Однако она по-прежнему рабочая, раз сообщения о ней появляются вновь. Часто в таких разводках фигурируют дети, а также обещания оставить в залог паспорт, чтобы потом вернуть «занятые» деньги. И новые случаи разыгрываются «как по писаному»:

«У дороги на заправке припаркована машина на аварийке, в ней сидит ребенок. Вокруг авто бегает взволнованный "отец", тормозит проезжающие машины и просит деньги на бензин, обещает потом вернуть», – приводит источник слова одного автомобилиста.
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Известно и место, где орудуют эти предприимчивые граждане: съезд с ЦКАД на М-9. Ранее того же мужчину видели в другом месте Подмосковья. Очевидцы рекомендуют вызывать полицию – подобных заявлений у них уже много...

Источник: МК Московская область

Фото: Depositphotos

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