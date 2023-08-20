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Названа альтернативная Вьетнаму страна для отдыхаНазвана альтернативная Вьетнаму страна для отдыха
АТОР: Турагенты прогнозируют хороший спрос на...

Названа альтернативная Вьетнаму страна для отдыха

АТОР: Турагенты прогнозируют хороший спрос на Филиппины за 85-90 тыс. рублей на человека

Филиппины никогда не были массовым направлением для отдыха россиян. Но сейчас туроператоры готовы предложить тарифы в 170 тыс. рублей на двоих с перелетом.

Эксперты рынка отмечают, что Филиппины вряд ли смогут конкурировать со Шри-Ланкой или Таиландом, но такая цена может «переманить» часть клиентов, которые раньше предпочитали для отдыха Вьетнам.

Прямых рейсов на Филиппины нет (впрочем, как и во Вьетнам), поэтому решающим для выбора места отдыха как раз может стать цена.

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Куда можно отправиться в путешествие, если везде уже был?
«Филиппины – крайне насыщенная достопримечательностями страна. Там хорошая отельная база, безупречные пляжи, отличный дайвинг, небанальные экзотические экскурсии, неуемная азиатская природа, вкусная кухня, небоскребы, объекты, внесенные в ЮНЕСКО», – перечислил плюсы отдыха островной азиатской стране один из турагентов.

Въехать на Филиппины можно без визы на срок до 30 дней.

Источник: АТОР

Фото: unsplash.com

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За РулемПономарева Дарина
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