Что думают о русских туристах в Таиланде, Вьетнаме и на Бали

Отельеры Юго-Восточной Азии высказали свое мнение о туристах из России

Российских туристов любят в Таиланде, Вьетнаме и на Бали благодаря их активности, интересу к культуре и готовности погрузиться в местную атмосферу.

Согласно заявлению вице-президента по развитию гостиничного бизнеса компании Dusit International Сирадежа Донаваника, русский турист является идеальным клиентом именно ввиду своей активности и готовности посещать кафе, бары и спа-салоны.

Таиланд является одной из самых популярных стран для российских туристов, и эта тенденция будет только усиливаться. Многие россияне даже приобретают недвижимость в этой стране, особенно в таких местах, как Пхукет.

Бали также привлекает множество российских туристов. Живописные пляжи, богатая культура острова и бурная ночная жизнь делают его привлекательным местом для отдыха. Многие российские гости предпочитают отели формата «Все включено» и проводят на острове продолжительное время.

Вьетнам пока не настолько популярен среди российских туристов, как Таиланд и Индонезия, однако менеджер отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам отмечает, что россияне приезжают во Вьетнам в течение всего года, но особенно много туристов из России бывает в зимние месяцы, в период школьных каникул и длинных выходных.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash