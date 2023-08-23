Стало известно, почему в Китае так много кладбищ брошенных новых авто

Кладбища брошенных автомобилей в Китае объясняют (в том числе) падением интереса к каршерингу

Интернет заполонили видео с целыми полигонами брошенных автомобилей в Китае. В основном это электромобили, и часто даже еще ни разу не использованные. В большинстве случаев они имеют признаки заброшенности: вокруг них растут сорняки, а их обычно выкрашенный в белый цвет кузов покрыт пылью.

Причем проблема возникла не сейчас, а накапливалась годами: брошенки были замечены еще в 2019 году.

Люди задаются вопросами: откуда столько лишних машин, как эти автомобили оказались на кладбище и что с ними будет дальше?

Ответ на эту загадку – впечатляющее падение некогда процветавшего рынка каршеринга электромобилей в Китае, аналогично тому, что произошло несколько лет назад со схемами велопроката.

За последнее десятилетие в Поднебесной были созданы тысячи компаний по совместному использованию поездок, что было «приправлено» щедрыми государственными льготами на покупку электрокаров, урезанными в 2019 году. Это изменение в сочетании с другими факторами, включая нехватку бесплатных парковочных мест и значительный прогресс нового поколения электромобилей, привели к тому, что прежние быстро устарели, а большинство амбициозных стартапов обанкротилось.

Эксперты надеются, что местные власти в итоге найдут новое применение ненужным или конфискованным автомобилям, возможно, повторно используя их аккумуляторы или перерабатывая драгоценные материалы, используемые в их производстве.

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Источник: Cаrcoops

Фото: скриншот с видео