Наехавший на тротуар водитель в Калуге оказался злостным нарушителем

Устроивший ДТП в Калуге водитель был судим и на его счету более 20 штрафов

Водитель, сбивший вчера 11 пешеходов на тротуаре в Калуге, оказался злостным нарушителем не только ПДД, но в целом правопорядка.

Мужчина был судим, неоднократно появлялся пьяным в общественных местах, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и пользовался телефоном за рулем, сообщил источник «360».

Ему 49 лет, за ним числится свыше 20 штрафов, за вождение в пьяном виде его ловили в 2007 и в 2014 годах.

Автомобилист состоял на учете в полиции, а с 2020 года его разыскивают судебные приставы из-за долгов.

Следователем СК России принято решение задержать водителя в качестве подозреваемого (п. "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ). Мужчину допросили с участием защитника, и тот дал признательные показания. Однако факт употребления наркотических препаратов, установленный медицинским освидетельствованием, он отрицал.

В настоящее время задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем.

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Источник: 360TV.ru

Фото: СУ СК России по Калужской области