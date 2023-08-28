Таможня усилила радиационный контроль за ввозимыми из Японии авто

В таможне заявили, что пункты пропуска в ДФО оснащены системами обнаружения заражения радиацией

Через радиационный контроль на таможне проходят все грузы, в том числе автомобили и рыба, которая может контактировать с водой, сброшенной с АЭС «Фукусима-1». Системы обнаружения радиационного заражения исправно работают на постоянной основе. Системы используются как стационарные, так и переносные.

Японцы начали сброс очищенной воды в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» в четверг, 24 августа.

В 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции сольют 31,2 тыс. тонн жидкости, которая использовалась для охлаждения атомных реакторов. Полностью воду утилизируют в течение 30 лет.

На территории станции в герметичных цистернах хранится более миллиона тонн очищенной от радионуклидов жидкости. Хотя план одобрили эксперты МАГАТЭ, соседние страны и представители рыбопромысловой отрасли очень недовольны. Несмотря на многоступенчатую систему очистки, в воде остаются радиоактивные изотопы. Наибольшие опасения вызывают тритий, углерод-14, калий-40, стронций-90, йод-129, а также изотопы цезия и плутония.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в 2011 году в результате мощного цунами. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash