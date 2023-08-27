Появилось новое горнолыжное направление для российских туристов

Туроператоры начали продажу туров в Южную Корею и раскрыли их цены

Южная Корея может похвастаться 14 горнолыжными курортами. Горнолыжный сезон в стране продолжается с конца ноября до апреля.

Одним из преимуществ горнолыжного отдыха в Южной Корее является его близость к столице Сеулу. Курорты расположены всего в нескольких часах езды от города, что позволяет туристам сочетать катание на лыжах с увлекательными экскурсиями.

Что касается стоимости горнолыжных туров в Южную Корею, она начинается от 415 тысяч рублей на двоих, включая перелет, проживание в отеле категории четыре звезды и экскурсии.

Добраться до Сеула можно с одной пересадкой на рейсах Uzbekistan Airways, Etihad, Qatar, Emirates или Turkish Airlines. Виза туристам не требуется, однако необходимо заранее подать заявку на электронное разрешение на поездку (K-ETA).

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Национальная организация туризма Кореи