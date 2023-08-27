В России скоро появится новый скоростной электропоезд

«Синара — транспортные машины» выпустит прототип нового скоростного электропоезда

Компания «Синара — транспортные машины» планирует выпустить высокоскоростной электропоезд, прототип которого будет готов в 2027 году. По данным компании, в планах также заключение контракта на серийную поставку электропоездов с РЖД.

Согласно заявлению замгендиректора Антона Зубихина, поезд будет отправлен на испытания в 2027 году. А завершение его строительства и запуск движения по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург намечен на 2028 год.

Ранее упоминалась, что компания планирует построить завод в Москве, для производства 50 электропоездов с 2028 по 2032 год.

Источник: ТАСС

Фото: hsrail.ru