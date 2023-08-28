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Стало известно, кто претендует на площадку Hyundai в России

Минпромторг определится с производством на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге в сентябре

Правительство и Минпромторг должны в сентябре дать оценку проекту производства на петербургском заводе Hyundai двигателей и гибридных автомобилей, предложенному «Автотором», рассказал источник «Известий».

Такой срок установил президент. Завод простаивает с начала спецоперации, до прекращения производства там выпускали модели Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X-Line. Мощности предприятия позволяют производить 200 тыс. автомобилей в год.

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На завод, кроме «Автотора», претендует автодилер «Авилон». Компания «Арт-Финанс» (принадлежит президенту «Авилона» Андрею Павловичу) в мае этого года уже купила калужский завод Volkswagen.

Hyundai пока также ожидает оценок правительства. Эксперты говорят, что в РФ отсутствуют реальные покупатели на машиностроительные активы: все желающие хотят получить завод дешево или бесплатно, платить рыночную цену никто не хочет.

Пока решение об использовании завода остается за самим Hyundai, если, конечно, завод не национализируют, введя внешнее управление или продав за символические деньги. Например, АВТОВАЗ приобрел завод Nissan за 1 евро.

Пока решение по предприятию не принято, прорабатываются предложения различных сторон.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

Фото: Hyundai

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За РулемАлексеева Елена
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