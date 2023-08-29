Курорты Краснодарского края стали дешевле

Отели Краснодарского края в ожидании осени начали снижать цены

Осень все ближе, и курортные отели Краснодарского края демпингуют: тарифы могут быть ниже уже на 30% по сравнению с летом. Бронирования в бархатный сезон идут заметно активнее, чем год назад, замечают в Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Мы фиксируем рост спроса на отдых в бархатный сезон на всех курортах Краснодарского края. По Сочи, правда, по сравнению с прошлым годом прирост пока небольшой, всего 3%. Но мы ожидаем, что в итоге он будет выше, так как в этом сезоне увеличилась доля бронирований с низкой глубиной – не более чем за неделю до отъезда», – заметила коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Она добавляет, что в Анапе и Геленджике прирост бронирований уже взлетел – почти 30% и 15% соответственно. По словам Булах, если осень в Краснодарском крае будет теплой, в сентябре-октябре появится дополнительный приток туристов, бронирующих отели в последний момент.

Если сравнивать с летом, отдых осенью однозначно дешевле, продолжает Булах. Небольшие гостиницы снижают цены уже в конце августа, крупные пансионаты – после 10 сентября. Цены в бархатный сезон по сравнению с летними месяцами ниже на 10-30 процентов. Однако в Сочи (цены в котором почти не падают, в отличие от соседних Лоо и Лазаревского) многие отели уже расписаны до октября, а некоторые – до ноября.

«В Сочи дольше всего сохраняется тепло и прогретое море, в Анапе море более мелкое, быстрее остывает. Геленджик находится в бухте, море здесь тоже долго держит температуру. Это во многом влияет на ценообразование», – отмечает замдиректора по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей.

Так, по центральному Сочи в бархатный сезон почти нет скидок, в Лоо и Лазаревском они составляют 10-20%, в Анапе цены начинают снижаться примерно на 20% уже в конце августа, а в Геленджике – лишь во второй половине сентября.

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