#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили Lada будут комплектоваться российскими шассиАвтомобили Lada будут комплектоваться российскими шасси
Производство деталей шасси для АВТОВАЗа...
Названы города, где обслужить авто будет дорожеНазваны города, где обслужить авто будет дороже
Fit Service составил рейтинг самых доступных...
У Cybertruck найдена серьезная проблемаУ Cybertruck найдена серьезная проблема
Эту проблему Tesla Cybertruck решит только...

Из Нивы сделали автомобиль для армии

В зону СВУ отправят особенные Нивы – «Лебедь Z»

«Лебедь Z» назван так в честь героя России генерала Александра Лебедя, которому в этом году исполнилось бы 60 лет.

В основе автомобиля – знакомая Лада Нива Легенда, но в ее конструкцию были внесены существенные изменения. Но двигатель и трансмиссия, запчасти для которых есть везде, остались оригинальными.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Военный пикап получил усиленную подвеску с лифтом, самоблокирующиеся дифференциалы и широкие внедорожные шины. Всего же в конструкцию машины внесли 150 изменений, и автомобиль на 98% состоит и компонентов отечественного производства.

Новые колесные самоходки отправляют в армию

Подобные автомобили очень востребованы в зоне проведения СВО – быстрые, маневренные, проходимые, простые и надежные. Желательно – пикапы, в кузовах которых можно устанавливать пулеметы или противотанковые управляемые ракеты.

Пикапы также хороши и для перевозки личного состава, раненых и боеприпасов.

Первая партия автомобилей «Лебедь Z» будет состоять из 500 штук.

Источник: Samara.aif.ru

Фото: АиФ/Тимур Хубаев

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+23