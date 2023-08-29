Из Нивы сделали автомобиль для армии
«Лебедь Z» назван так в честь героя России генерала Александра Лебедя, которому в этом году исполнилось бы 60 лет.
В основе автомобиля – знакомая Лада Нива Легенда, но в ее конструкцию были внесены существенные изменения. Но двигатель и трансмиссия, запчасти для которых есть везде, остались оригинальными.
Военный пикап получил усиленную подвеску с лифтом, самоблокирующиеся дифференциалы и широкие внедорожные шины. Всего же в конструкцию машины внесли 150 изменений, и автомобиль на 98% состоит и компонентов отечественного производства.
Подобные автомобили очень востребованы в зоне проведения СВО – быстрые, маневренные, проходимые, простые и надежные. Желательно – пикапы, в кузовах которых можно устанавливать пулеметы или противотанковые управляемые ракеты.
Пикапы также хороши и для перевозки личного состава, раненых и боеприпасов.
Первая партия автомобилей «Лебедь Z» будет состоять из 500 штук.
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Источник: Samara.aif.ru
Фото: АиФ/Тимур Хубаев
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!