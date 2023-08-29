Из Нивы сделали автомобиль для армии

В зону СВУ отправят особенные Нивы – «Лебедь Z»

«Лебедь Z» назван так в честь героя России генерала Александра Лебедя, которому в этом году исполнилось бы 60 лет.

В основе автомобиля – знакомая Лада Нива Легенда, но в ее конструкцию были внесены существенные изменения. Но двигатель и трансмиссия, запчасти для которых есть везде, остались оригинальными.

Военный пикап получил усиленную подвеску с лифтом, самоблокирующиеся дифференциалы и широкие внедорожные шины. Всего же в конструкцию машины внесли 150 изменений, и автомобиль на 98% состоит и компонентов отечественного производства.

Подобные автомобили очень востребованы в зоне проведения СВО – быстрые, маневренные, проходимые, простые и надежные. Желательно – пикапы, в кузовах которых можно устанавливать пулеметы или противотанковые управляемые ракеты.

Пикапы также хороши и для перевозки личного состава, раненых и боеприпасов.

Первая партия автомобилей «Лебедь Z» будет состоять из 500 штук.

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Источник: Samara.aif.ru

Фото: АиФ/Тимур Хубаев