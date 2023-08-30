#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаТуристамКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отдых «все включено» без алкоголя? Эксперимент начинаетсяОтдых «все включено» без алкоголя? Эксперимент начинается
РСТ: систему «все включено» без алкоголя хотят...
Chery объявила цену нового Tiggo 8 Pro MaxChery объявила цену нового Tiggo 8 Pro Max
Продажи рестайлингового кроссовера Chery по...
Названа причина, по которой у россиян вырос интерес к аренде автоНазвана причина, по которой у россиян вырос интерес к аренде авто
Россияне стали чаще пользоваться каршерингом...

Названа причина, по которой у россиян вырос интерес к аренде авто

Россияне стали чаще пользоваться каршерингом из-за роста цен на бензин

Если в 2022 году пользователи сервисов аренды авто совершали в среднем 6,9 поездки в месяц, то в 2023-м — уже 7,5, показало исследование автомобильного маркетплейса Fresh. Опрос показал, что для поездок по городу автомобилисты чаще выбирают каршеринг, а для поездок за город и на более длинные дистанции используют собственный автомобиль

В текущем году впервые воспользовались услугой аренды машины 27% пользователей каршеринга. 21% и ранее предпочитали каршеринг личному автомобилю.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Госрегулирование цен на дизтопливо – чем нам это грозит

Эксперты отмечают, что связано это не только с бесплатной парковкой для пользователей каршеринга, но и с ростом цен на топливо. Получается, что использование арендованного автомобиля для краткосрочных поездок порой выходит дешевле, чем поездка на собственным авто.

Повышение цен на топливо также способствовало росту интереса к электрокарам: за первый квартал этого года он вырос на 95%, отмечают авторы исследования.

Источник: «Известия»

Фото: Артур Новосильцев/ АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0