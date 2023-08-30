Названа причина, по которой у россиян вырос интерес к аренде авто

Россияне стали чаще пользоваться каршерингом из-за роста цен на бензин

Если в 2022 году пользователи сервисов аренды авто совершали в среднем 6,9 поездки в месяц, то в 2023-м — уже 7,5, показало исследование автомобильного маркетплейса Fresh. Опрос показал, что для поездок по городу автомобилисты чаще выбирают каршеринг, а для поездок за город и на более длинные дистанции используют собственный автомобиль

В текущем году впервые воспользовались услугой аренды машины 27% пользователей каршеринга. 21% и ранее предпочитали каршеринг личному автомобилю.

Эксперты отмечают, что связано это не только с бесплатной парковкой для пользователей каршеринга, но и с ростом цен на топливо. Получается, что использование арендованного автомобиля для краткосрочных поездок порой выходит дешевле, чем поездка на собственным авто.

Повышение цен на топливо также способствовало росту интереса к электрокарам: за первый квартал этого года он вырос на 95%, отмечают авторы исследования.

Источник: «Известия»

Фото: Артур Новосильцев/ АГН «Москва»