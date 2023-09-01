УАЗ запускает в производство юбилейную «буханку» – есть комплектация и цена!
В 1958 году в производство пошел УАЗ-450, считающийся родоначальником класса фургонов повышенной проходимости. Это первая самостоятельная модель завода и прародитель нынешнего семейства УАЗ СГР. Отмечая 65-летие внедорожника, Ульяновский автозавод анонсировал старт производства юбилейной версии «буханки».
Внешне машины ограниченной серии будут отличаться окрасом – это желтый или зеленый «раптор» – а также шильдиком «65 лет» на левой боковине кузова. Стандартный интерьер дополнен контрастной износостойкой обивкой сидений с водоотталкивающей пропиткой и двойной белой прострочкой (передние – с подогревом), а также настилом пола с противоскользящим покрытием.
Особенности УАЗ СГР «65 лет»
- Силовые бамперы
- Экспедиционный багажник с лестницей
- Защита рулевых тяг
- Лебедка
- Внедорожные шины Maxxis AT980 225/75R16
- Легкосъемное тягово-сцепное устройство
- Запасное колесо на выносном кронштейне
- Аккумулятор повышенной емкости
- Выведенные на раму сапуны мостов
- Принудительная блокировка дифференциала «Спрут Авто» (опция)
Производитель напоминает, что все оборудование установлено на заводе и сертифицировано, а потому не требует отдельной регистрации в ГИБДД.
В рамках этой лимитированной серии будет выпущено всего 120 экземпляров внедорожника. Стоимость автомобиля СГР юбилейной серии составит 1 625 000 рублей.
Отметим, что внешне СГР «65 лет» отчетливо напоминает вариант Экспедиция, однако модификации рассматриваются как самостоятельные – выпуск Экспедиции возобновят в 2024 году.
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Фото: УАЗ
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