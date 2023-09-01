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УАЗ запускает в производство юбилейную «буханку» – есть комплектация и цена!

Линейка УАЗ СГР отмечает 65 лет – Ульяновский автозавод выпустит юбилейную серию

В 1958 году в производство пошел УАЗ-450, считающийся родоначальником класса фургонов повышенной проходимости. Это первая самостоятельная модель завода и прародитель нынешнего семейства УАЗ СГР. Отмечая 65-летие внедорожника, Ульяновский автозавод анонсировал старт производства юбилейной версии «буханки».

УАЗ СГР «65 лет»
УАЗ СГР «65 лет»
УАЗ СГР «65 лет»

Внешне машины ограниченной серии будут отличаться окрасом – это желтый или зеленый «раптор» – а также шильдиком «65 лет» на левой боковине кузова. Стандартный интерьер дополнен контрастной износостойкой обивкой сидений с водоотталкивающей пропиткой и двойной белой прострочкой (передние – с подогревом), а также настилом пола с противоскользящим покрытием.

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Особенности УАЗ СГР «65 лет»

  • Силовые бамперы
  • Экспедиционный багажник с лестницей
  • Защита рулевых тяг
  • Лебедка
  • Внедорожные шины Maxxis AT980 225/75R16
  • Легкосъемное тягово-сцепное устройство
  • Запасное колесо на выносном кронштейне
  • Аккумулятор повышенной емкости
  • Выведенные на раму сапуны мостов
  • Принудительная блокировка дифференциала «Спрут Авто» (опция)

Производитель напоминает, что все оборудование установлено на заводе и сертифицировано, а потому не требует отдельной регистрации в ГИБДД.

Как изменилась цена на легендарную «Буханку» за семь лет?

В рамках этой лимитированной серии будет выпущено всего 120 экземпляров внедорожника. Стоимость автомобиля СГР юбилейной серии составит 1 625 000 рублей.

Отметим, что внешне СГР «65 лет» отчетливо напоминает вариант Экспедиция, однако модификации рассматриваются как самостоятельные – выпуск Экспедиции возобновят в 2024 году.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: УАЗ

УАЗ СГР «65 лет»
УАЗ СГР «65 лет»
УАЗ СГР «65 лет»

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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