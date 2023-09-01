УАЗ запускает в производство юбилейную «буханку» – есть комплектация и цена!

Линейка УАЗ СГР отмечает 65 лет – Ульяновский автозавод выпустит юбилейную серию

В 1958 году в производство пошел УАЗ-450, считающийся родоначальником класса фургонов повышенной проходимости. Это первая самостоятельная модель завода и прародитель нынешнего семейства УАЗ СГР. Отмечая 65-летие внедорожника, Ульяновский автозавод анонсировал старт производства юбилейной версии «буханки».

УАЗ СГР «65 лет» УАЗ СГР «65 лет» УАЗ СГР «65 лет»

Внешне машины ограниченной серии будут отличаться окрасом – это желтый или зеленый «раптор» – а также шильдиком «65 лет» на левой боковине кузова. Стандартный интерьер дополнен контрастной износостойкой обивкой сидений с водоотталкивающей пропиткой и двойной белой прострочкой (передние – с подогревом), а также настилом пола с противоскользящим покрытием.

Особенности УАЗ СГР «65 лет»

Силовые бамперы

Экспедиционный багажник с лестницей

Защита рулевых тяг

Лебедка

Внедорожные шины Maxxis AT980 225/75R16

Легкосъемное тягово-сцепное устройство

Запасное колесо на выносном кронштейне

Аккумулятор повышенной емкости

Выведенные на раму сапуны мостов

Принудительная блокировка дифференциала «Спрут Авто» (опция)

Производитель напоминает, что все оборудование установлено на заводе и сертифицировано, а потому не требует отдельной регистрации в ГИБДД.

В рамках этой лимитированной серии будет выпущено всего 120 экземпляров внедорожника. Стоимость автомобиля СГР юбилейной серии составит 1 625 000 рублей.

Отметим, что внешне СГР «65 лет» отчетливо напоминает вариант Экспедиция, однако модификации рассматриваются как самостоятельные – выпуск Экспедиции возобновят в 2024 году.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: УАЗ