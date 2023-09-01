#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ отчитался о рекордных продажах с начала годаАВТОВАЗ отчитался о рекордных продажах с начала года
Продажи АВТОВАЗа за 8 месяцев этого года...
новые поезда в метро – уже скороВагоны обновленного поезда метро станут более современными
Москвичам показали дизайн нового поезда метро...
Номинанты Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2023Номинанты Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2023
К участию в конкурсе допускаются только новые...

Вагоны обновленного поезда метро станут более современными

Москвичам показали дизайн нового поезда метро «Москва-2020»

Поезда метро «Москва-2020» обновил российский производитель АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) при участии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Интересно, что цветовое оформление интерьера поезда выбрали сами москвичи в рамках Московского урбанистического форума.

новые поезда в метро – уже скоро
новые поезда в метро – уже скоро
новые поезда в метро – уже скоро
новые поезда в метро – уже скоро
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

В Москве приступили к обкатке МЦД-4

Улучшены и технические характеристики нового состава, усовершенствован пульт машиниста, в каждом вагоне установлены новые зарядные устройства, а первые и последние вагоны стали более удобными для входа и выхода маломобильных граждан.

— При разработке проекта дизайнеры и инженеры добились визуально увеличенного наклона фронтальной маски. Стойки, оформленные в фирменном цвете Московского метрополитена, соединяются с верхними скатами крыши. За счет такого решения поезд выглядит более динамично, — говорится на сайте мэра Москвы.

Новые поезда появятся в метро уже в 2024 году.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: msk1.ru

новые поезда в метро – уже скоро
новые поезда в метро – уже скоро
новые поезда в метро – уже скоро

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0