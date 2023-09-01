Вагоны обновленного поезда метро станут более современными

Москвичам показали дизайн нового поезда метро «Москва-2020»

Поезда метро «Москва-2020» обновил российский производитель АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) при участии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Интересно, что цветовое оформление интерьера поезда выбрали сами москвичи в рамках Московского урбанистического форума.

новые поезда в метро – уже скоро

новые поезда в метро – уже скоро новые поезда в метро – уже скоро

Улучшены и технические характеристики нового состава, усовершенствован пульт машиниста, в каждом вагоне установлены новые зарядные устройства, а первые и последние вагоны стали более удобными для входа и выхода маломобильных граждан.

— При разработке проекта дизайнеры и инженеры добились визуально увеличенного наклона фронтальной маски. Стойки, оформленные в фирменном цвете Московского метрополитена, соединяются с верхними скатами крыши. За счет такого решения поезд выглядит более динамично, — говорится на сайте мэра Москвы.

Новые поезда появятся в метро уже в 2024 году.

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Источник, фото: msk1.ru