АВТОВАЗ отчитался о рекордных продажах и озвучил планы

За 8 месяцев АВТОВАЗ продал больше автомобилей Lada, чем за весь 2022 год

В августе дилеры Лады в России продали 33 325 легковых и легких коммерческих автомобилей бренда. Это новый абсолютный максимум с июля 2021 года.

За 8 месяцев разошлось 206 321 автомобилей Lada, что в 2 раза больше, чем за январь-август 2022 года, и на 9% больше, чем за целый 2022 год.

Расклад по продажам такой:

Vesta - 6657 автомобилей в августе и 17 080 шт. за 8 месяцев

Granta - 16 785 единиц (+44,9% к августу 2022 года)

Niva Legend - 4057 автомобилей (лучший показатель с 2014 года)

Niva Travel - 5399 автомобилей.

В 2023 году АВТОВАЗ выпустит более 400 тысяч автомобилей – планы остаются неизменными, подтвердили в компании.

С сентября линия №1 (Vesta) выпускает 40 машин в час, линия №3 (Niva) – 45, а линия №5 (Granta) – 54 шт.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC