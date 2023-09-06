АВТОВАЗ обзавелся собственным специализированным банком

Собственный банк АВТОВАЗа обещает помочь всему автомобильному бизнесу в России

АВТОВАЗ объявил о завершении юридических процедур по запуску в России нового банка – АО «Авто Финанс Банк». Собственником 100% акций банка Renault-Nissan российский автоконцерн стал в июне 2023 года.

АВТОВАЗ намерен сохранить традиционные банковские операции и при этом наращивать объемы корпоративного бизнеса. В частности, заявлено о финансировании поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российской автомобильной промышленности. Для физических лиц будут предложены новые сервисы, включая льготные программы кредитования на приобретение автомобилей.

«Сегодня в России появился первый специализированный банк, который не только будет фокусироваться на банковской и финансовой деятельности, но и станет неотъемлемой частью всей российской автомобильной индустрии на пути достижения технологического суверенитета и выполнения целей Стратегии развития отрасли до 2035 года», – подчеркнул президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

В свою очередь, председатель правления АО «Авто Финанс Банк» Ольга Бондарчук отметила, что «диверсификация бизнеса, выход в новые сегменты корпоративного и частного банкинга помогут АВТОВАЗу и другим российским автопроизводителям, поставщикам и производителям компонентов, дилерским сообществам продолжить стабильную работу».

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Источник: пресс-релиз АВТОВАЗа

Фото: АВТОВАЗ