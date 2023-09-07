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Внуково стало первым аэропортом в России, куда пришло метроВнуково стало первым аэропортом в России, куда пришло метро
В Москве открыты новые станции метро —...
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Внуково стало первым аэропортом в России, куда пришло метро

В Москве открыты новые станции метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково»

На новом участке Солнцевской линии московского метрополитена открыты две новые станции. Таким образом, за 10 лет построен один из самых протяженных радиусов московского метро – от «Делового центра» до Внуково, длиной около 30 км с 14 станциями. В зоне его притяжения живет свыше 1 миллиона человек.

Столичные власти ожидают, что ежедневно новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» будет пользоваться порядка 11 тыс. человек в сутки, а к 2030 году пассажиропоток увеличится в 2 раза.

Новая станция метрополитена «Аэропорт Внуково»
Новая станция метрополитена «Аэропорт Внуково»

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С открытием новых станций аэропорт Внуково стал единственным в стране, до которого дошло метро.

«Впервые в России метро пришло в аэрогавань. Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что станция метро полностью интегрирована в инфраструктуру аэропорта Внуково: есть выходы в Терминал А, в подземный терминал аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.

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Источник: Telegram Сергея Собянина

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и Правительства Москвы, АГН «Москва»


Новая станция метрополитена «Аэропорт Внуково»

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