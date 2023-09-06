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Ходовые запчасти стали дешеветьХодовые запчасти стали дешеветь
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Ходовые запчасти стали дешеветь

В России стали снижать цены на популярные автокомпоненты

Запчасти для многих популярных марок автомобилей становятся дешевле уже не первый месяц, выяснили в «Авито».

Растет и количество новых товаров: в этом году появилось более одного миллиона новых уникальных запчастей и аксессуаров. Объясняется это появлением новых марок, таких как Omoda, Exeed, вслед за этим на рынок выходят и продавцы запчастей. Кроме того, налажены каналы поставок по параллельному импорту.

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Снижение цен произошло на такие товары, как:

  • автокосметика и аксессуары (-30%)
  • масляные насосы и системы смазки (-14%)
  • тормозные жидкости (-12%)
  • патрубки вентиляции (-8%).

Почти 7% продаж новых запчастей приходится на автомобили Lada, охотно раскупают запчасти владельцы Hyundai, Toyota и Volkswagen.

В целом ситуация с запчастями на российском рынке удовлетворительная – многие автокомпоненты доступны, лишь с отдельными сложными узлами бывают сложности, и их приходится ждать некоторое время, ранее отметили дилеры.

Источник: «Российская газета»

Фото: EPA

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За РулемАлексеева Елена
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