Ходовые запчасти стали дешеветь
Запчасти для многих популярных марок автомобилей становятся дешевле уже не первый месяц, выяснили в «Авито».
Растет и количество новых товаров: в этом году появилось более одного миллиона новых уникальных запчастей и аксессуаров. Объясняется это появлением новых марок, таких как Omoda, Exeed, вслед за этим на рынок выходят и продавцы запчастей. Кроме того, налажены каналы поставок по параллельному импорту.
Снижение цен произошло на такие товары, как:
- автокосметика и аксессуары (-30%)
- масляные насосы и системы смазки (-14%)
- тормозные жидкости (-12%)
- патрубки вентиляции (-8%).
Почти 7% продаж новых запчастей приходится на автомобили Lada, охотно раскупают запчасти владельцы Hyundai, Toyota и Volkswagen.
В целом ситуация с запчастями на российском рынке удовлетворительная – многие автокомпоненты доступны, лишь с отдельными сложными узлами бывают сложности, и их приходится ждать некоторое время, ранее отметили дилеры.
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Источник: «Российская газета»
Фото: EPA
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