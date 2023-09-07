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Наоми Кэмпбелл и люди из Ганы: календарь Pirelli снял принц-самоучка

Представлен календарь Pirelli – фотографом стал принц из Ганы

Представлен долгожданный календарь Pirelli, который украсили такие селебрити, как Наоми Кэмпбелл, Идрис Эльба (британский актер), Анджела Бассетт (американская актриса) и Аманда Горман (поэтесса-афроамериканка).

Выпуск 2024 года впервые в истории снял чернокожий фотограф-самоучка принц Гьяси.

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Съемка проходила в Лондоне и Гане, которая является родиной фотографа, и посвящена теме календаря «Вне времени»(«Timeless»). Фотограф не имеет специального образования. В детстве он снимал на одноразовую камеру, а с 16 лет оттачивал мастерство с помощью камеры на IPhone.

Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024

53-летняя Наоми выглядела потрясающе: невозможно было отвести глаз от ее бесконечных ног, когда она позировала в студии для 50-летнего календаря компании.

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Это ее пятое появление в культовом календаре Pirelli: она снималась в 1987, 1995, 2005 и 2018 годах.

В календаре Pirelli на 2024 год «засветился» также король империи Ашанти в Гане Отумфуо Осей Туту II. Он позировал вместе с почти двумя десятками старейшин, и съемка была приурочена к празднованию 25-летия королевства Ашанти.

Принц Гьяси так объяснил тему календаря:

«Я назвал ее "Вневременной", потому что большинство этих людей бросают вызов времени. Они смогли достичь определенных высот и открыть двери для таких людей, как я».

Он надеется, что «Timeless» станет своеобразным трамплином для африканцев: «Нам предоставлена возможность, чтобы наши голоса были услышаны».

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Источник: Daily Mail

Фото: Pirelli


Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024
Календарь Pirelli-2024

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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