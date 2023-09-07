Наоми Кэмпбелл и люди из Ганы: календарь Pirelli снял принц-самоучка
Представлен долгожданный календарь Pirelli, который украсили такие селебрити, как Наоми Кэмпбелл, Идрис Эльба (британский актер), Анджела Бассетт (американская актриса) и Аманда Горман (поэтесса-афроамериканка).
Выпуск 2024 года впервые в истории снял чернокожий фотограф-самоучка принц Гьяси.
Съемка проходила в Лондоне и Гане, которая является родиной фотографа, и посвящена теме календаря «Вне времени»(«Timeless»). Фотограф не имеет специального образования. В детстве он снимал на одноразовую камеру, а с 16 лет оттачивал мастерство с помощью камеры на IPhone.
53-летняя Наоми выглядела потрясающе: невозможно было отвести глаз от ее бесконечных ног, когда она позировала в студии для 50-летнего календаря компании.
Это ее пятое появление в культовом календаре Pirelli: она снималась в 1987, 1995, 2005 и 2018 годах.
В календаре Pirelli на 2024 год «засветился» также король империи Ашанти в Гане Отумфуо Осей Туту II. Он позировал вместе с почти двумя десятками старейшин, и съемка была приурочена к празднованию 25-летия королевства Ашанти.
Принц Гьяси так объяснил тему календаря:
«Я назвал ее "Вневременной", потому что большинство этих людей бросают вызов времени. Они смогли достичь определенных высот и открыть двери для таких людей, как я».
Он надеется, что «Timeless» станет своеобразным трамплином для африканцев: «Нам предоставлена возможность, чтобы наши голоса были услышаны».
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Daily Mail
Фото: Pirelli
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен