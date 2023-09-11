Новый грузовик Урал – на сжиженном природном газе
Интересных экспонатов на московской выставке Comtrans-2023 автозавод Урал подготовил сразу несколько. Это и новый самосвал Урал С34520, и компактный полноприводник Урал-80 (о нем мы еще расскажем), и даже перспективная электрическая платформа.
Но столь же интересным (и тоже вполне экологичным) был еще один образец – Урал С355B0 6х4 LNG. Как нетрудно догадаться из индекса, это неполноприводный самосвал с двигателем, работающим на сжиженном природном газе.
«Благодаря снижению затрат на топливо уменьшается и стоимость владения данными транспортными средствами, тем самым делая их более привлекательными для приобретения и использования в городских коммунальных службах, логистике, строительстве и энергетике», – считают на заводе.
Двигатель развивает вполне конкурентную мощность 420 л.с.; емкость криобака составляет 450 литров. Полная масса машины – 35 тонн.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото: Урал
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен