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Новый грузовик Урал – на сжиженном природном газе

Представлен самосвал Урал С355B0 6х4 LNG полной массой до 35 тонн.

Интересных экспонатов на московской выставке Comtrans-2023 автозавод Урал подготовил сразу несколько. Это и новый самосвал Урал С34520, и компактный полноприводник Урал-80 (о нем мы еще расскажем), и даже перспективная электрическая платформа.

Но столь же интересным (и тоже вполне экологичным) был еще один образец – Урал С355B0 6х4 LNG. Как нетрудно догадаться из индекса, это неполноприводный самосвал с двигателем, работающим на сжиженном природном газе.

Урал С355B0 6х4 LNG
Урал С355B0 6х4 LNG

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«Благодаря снижению затрат на топливо уменьшается и стоимость владения данными транспортными средствами, тем самым делая их более привлекательными для приобретения и использования в городских коммунальных службах, логистике, строительстве и энергетике», – считают на заводе.

Двигатель развивает вполне конкурентную мощность 420 л.с.; емкость криобака составляет 450 литров. Полная масса машины – 35 тонн.

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Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Фото: Урал

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За РулемИннокентий Кишкурно
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