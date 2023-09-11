Новейшие Соболь NN и Валдай 45 «засветились» в автопробеге по М-12

Соболь NN и Валдай 45 открыли участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса

Открылось движение по новым участкам строящейся трассы М-12 «Восток». А именно, в эксплуатацию ввели северный отрезок Московского скоростного диаметра и обход Арзамаса. Запуск отрезка от Москвы до Арзамаса ознаменовался автопробегом в котором поучаствовали микроавтобус Соболь NN и тягач Валдай 45, только что представленные на Comtrans-2023.

Интересно, что помимо стандартного микроавтобуса в пробеге «засветился и Соболь NN в VIP-комплектации. У него всего четыре пассажирских места (вместо шести), двойной пакет термо-, шумо- и виброизоляции кузова, «премиальные» сиденья, холодильник для напитков, Wi-Fi роутер, розетки USB и Type-C.

Микроавтобус Соболь NN на открытии участка М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса

Про седельный тягач Валдай 45 являющийся фактической копией китайского Foton также появилась новая порция информации: он рассчитан на эксплуатацию в составе автопоезда полной массой до 45 тонна и комплектуется дизелем мощностью 470 л.с. в паре с роботизированной КП. Впрочем, подробно об этом автомобиле мы расскажем в одной из следующих публикаций.

Пресс-релиз скромно сообщает, что микроавтобусы Соболь NN «созданы на базе автомобилей «Соболь NN Горьковского автозавода», а Валдай 45 для пробега предоставлен компанией Нижегородские грузовые автомобили» и ГК «СТТ», являющейся крупнейшим дистрибьютором ГАЗа.

Валдай 45 на открытии участка М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса

Участие этих машин в открытии нового участка М-12 не случайно. Напомним, федералка М-12 «Восток» должна соединить Москву и Казань, и сейчас, с учетом новых отрезков, введено в эксплуатацию уже 415 км новой дороги, то есть половина маршрута «Москва – Казань». А открывшись полностью, она должна разгрузить трассу М-7 «Волга» и улучшить логистику по этим направлениям.

По имеющимся данным, плата за проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса составит примерно 2,8 тысяч рублей для легковушек и около 6 тысяч – для грузовиков.

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Фото: ГК «СТТ»