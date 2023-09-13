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На дорогах появятся мобильные машины-ловушки

В Тюменской области специальные машины будут фиксировать нарушения ПДД

Тюменская область готова перенять опыт Свердловской и Новосибирской областей и направить на дороги спецтранспорт, который будет фиксировать нарушения водителями ПДД. Ярко-зеленые автомобили будут выявлять нарушителей в потоке.

На первоначальном этапе мобильные камеры будут отслеживать выезд на встречную полосу, превышение скорости, пересечение сплошной линии, движение по обочине или выделенной полосе. Получить штраф также можно будет за непропуск пешехода или непристегнутый ремень. В дальнейшем обещают, что комплекс сможет отследить и водителя, разговаривающего по телефону во время движения.

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Как рассказал первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Хан, задачи наказать нарушителей сегодня нет – в первую очередь это делается для профилактики нарушений. Именно поэтому спецавтомобили не будут «прятаться» в потоке – ярко-зеленые автомобили с желтыми проблесковыми маячками имеют на борту крупную надпись «ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ».

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Источник: Ямал Медиа

Фото: Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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