Иностранные партнеры не смогут получить контроль над СП в автопроме

Мантуров: Акционеры из РФ должны сохранить контроль в СП с иностранцами в автопроме

Создание совместных предприятий (СП) с иностранцами, в том числе из Китая, в сфере автомобильной промышленности возможно только при условии сохранения контроля за ними у российских акционеров. Как заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме, это закреплено в Стратегии развитии автопрома до 2035 года.

Он отметил, что в Минпромторге тщательно подходят к условиям такого партнерства, но при этом формат сотрудничества может определяться в зависимости от специфики проектов.

Аналогичные требования ранее озвучивались и по проектам с участием иностранных партнеров в производстве автокомпонентов. У российской стороны при создании СП должен оставаться контрольный пакет, а также права на интеллектуальную собственность, заявлял Мантуров.

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Источник: Интерфакс

Фото: Haval