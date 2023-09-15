#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Panda KnightНовый китайский авто за 700 тысяч? Есть вариант!
Стала известна стоимость нового Geely Panda...
Топ-3 лучших автомобилей 2024 года – вот список претендентовТоп-3 лучших автомобилей 2024 года – вот список претендентов
Стали известны полуфиналисты премии American...
У Changan приятный сюрприз для фанатов кроссоверовУ Changan приятный сюрприз для фанатов кроссоверов
Сегодня начались продажи обновленного Changan...

У владельцев китайских авто возникли проблемы с ремонтом

Российские СТО лишили доступа к каталогам запчастей из Китая

Независимые станции техобслуживания (СТО) в России оказались «отрезанными» от каталогов запчастей на китайские автомобили. У них нет доступа к информации по технологиям ремонта, по перечню запчастей и модификации, пояснили в сети СТО Fit Service.

По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус», в России насчитывается порядка 108 тыс. независимых СТО, но каталогами для китайский автомобилей обладают только официальные дилеры. Вместе с тем, количество обращений владельцев машин китайских марок в автосервисы с начала года увеличилось на 35%.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Эвакуировали из собственного двора: 5 причин

Из-за отсутствия документации увеличится время ремонта и обслуживания автомобиля на СТО.

«Дело в том, что заводская комплектация машины может отличаться у одной и той же модели. В результате может оказаться, что правильная по всем параметрам деталь не подходит», - отметил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Известия

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0