У владельцев китайских авто возникли проблемы с ремонтом
Независимые станции техобслуживания (СТО) в России оказались «отрезанными» от каталогов запчастей на китайские автомобили. У них нет доступа к информации по технологиям ремонта, по перечню запчастей и модификации, пояснили в сети СТО Fit Service.
По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус», в России насчитывается порядка 108 тыс. независимых СТО, но каталогами для китайский автомобилей обладают только официальные дилеры. Вместе с тем, количество обращений владельцев машин китайских марок в автосервисы с начала года увеличилось на 35%.
Из-за отсутствия документации увеличится время ремонта и обслуживания автомобиля на СТО.
«Дело в том, что заводская комплектация машины может отличаться у одной и той же модели. В результате может оказаться, что правильная по всем параметрам деталь не подходит», - отметил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.
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Источник: Известия
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