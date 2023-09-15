Финляндия озвучила свое решение по въезду в страну российских авто
Зарегистрированные в РФ легковые автомобили с полуночи 16 сентября 2023 года не смогут въехать на территорию Финляндии. Такое решение озвучила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
При этом она назвала несколько исключений.
«Ввезти в республику автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей и дипломаты. Также ввезти машину можно будет по гуманитарным соображениям», - сказала Валтонен.
Аналогичные меры накануне ввели Латвия, Литва и Эстония. При этом в Эстонии пока не пришли к единому мнению, что делать с российскими автомобилями, которые уже находятся на территории страны. МВД Эстонии выступило с предложением конфисковать и их.
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Источник: РИА Новости
Фото: EPA
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