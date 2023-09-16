Почти все ввозимые в Россию машины – китайские

95% привезенных в Россию новых автомобилей произведены в Китае

С начала текущего года Владивостокский автомобильный терминал (ВАТ) обработал более 60 тысяч новых и подержанных автомобилей, из которых 9% составляют новые машины. При этом число новых китайских автомобилей, ввезенных через ВАТ, составляет 5 754 единицы. Остальные 55 тысяч автомобилей являются подержанными, преимущественно из Японии.

Владивостокский автомобильный терминал

Есть большое количество компаний, например Fesco Automotive, предлагающих доставку автомобилей из Азии в Россию через различные пути, включая Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные погранпереходы и порт Санкт-Петербург. Благодаря такому разнообразию маршрутов, обеспечивается удобство и эффективность доставки автомобилей, привлекается больше клиентов.

А китайские автомобили, помимо конкурентоспособных цен и удобной логистики, также предлагают широкий выбор моделей и современные технологии.

В конечном итоге российские потребители могут ожидать большего разнообразия и конкуренции, что в итоге приведет к более выгодным условиям покупки автомобилей.

Источник: ТАСС

Фото: Официальный Tekegram-канал Транспортной группы FESCO