За что любят российских туристов в Турции, ОАЭ и на Мальдивах?

Отельеры Мальдив, ОАЭ и Турции высказали свое мнение о российских туристах

Отельеры из Турции, ОАЭ, с Мальдив и Бали отмечают несколько отличий, которые делают российских туристов особенными.

В первую очередь это стиль одежды российских туристов. Россияне предпочитают одежду известных брендов, и даже на пляже и в зоне у бассейна они создают настоящий модный подиум.

Семья на отдыхе

Также российские туристы отличаются своей гостеприимностью и дружелюбием. Они заказывают много напитков и всегда приглашают других гостей присоединиться к их компании.

Кроме того, российские туристы известны своим интересом к культуре и истории мест, которые они посещают. Они активно изучают достопримечательности, пробуют местную кухню и участвуют в местных традициях.

Отельеры рады приветствовать российских туристов и делают все возможное, чтобы сделать их отдых незабываемым.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash