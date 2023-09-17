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За что любят российских туристов в Турции, ОАЭ и на Мальдивах?

Отельеры Мальдив, ОАЭ и Турции высказали свое мнение о российских туристах

Отельеры из Турции, ОАЭ, с Мальдив и Бали отмечают несколько отличий, которые делают российских туристов особенными.

В первую очередь это стиль одежды российских туристов. Россияне предпочитают одежду известных брендов, и даже на пляже и в зоне у бассейна они создают настоящий модный подиум.

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Также российские туристы отличаются своей гостеприимностью и дружелюбием. Они заказывают много напитков и всегда приглашают других гостей присоединиться к их компании.

Кроме того, российские туристы известны своим интересом к культуре и истории мест, которые они посещают. Они активно изучают достопримечательности, пробуют местную кухню и участвуют в местных традициях.

Отельеры рады приветствовать российских туристов и делают все возможное, чтобы сделать их отдых незабываемым.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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