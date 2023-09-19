Вопрос решенный: Госдуму пересадят на российские авто
Совет Государственной Думы принял единогласное решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства. Об этом пресс-служба сообщила в официальном Telegram-канале.
«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — говорится в заявлении.
Более того, замена автотранспорта уже началась.
По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране».
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») пошел еще дальше и призвал всех чиновников последовать этому примеру.
Чтобы появились отечественные автомобили по доступным ценам, должен быть спрос и стимул к локализации, написал он в своем Telegram-канале.
И сообщил, что одним из первых подал пример — это лето он сам провел за рулем Москвича.
Теперь ждем списка российских автомобилей, которые будут закупать для депутатов на бюджетные деньги.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Telegram
Фото: Depositphotos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен