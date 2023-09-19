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Вопрос решенный: Госдуму пересадят на российские авто

Совет Госдумы единогласно постановил использовать только отечественные автомобили

Совет Государственной Думы принял единогласное решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства. Об этом пресс-служба сообщила в официальном Telegram-канале.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — говорится в заявлении.
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Более того, замена автотранспорта уже началась.

По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране».

Путин: Чиновники должны (!) ездить на отечественных автомобилях

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») пошел еще дальше и призвал всех чиновников последовать этому примеру.

Чтобы появились отечественные автомобили по доступным ценам, должен быть спрос и стимул к локализации, написал он в своем Telegram-канале.

И сообщил, что одним из первых подал пример — это лето он сам провел за рулем Москвича.

Теперь ждем списка российских автомобилей, которые будут закупать для депутатов на бюджетные деньги.

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Источник: Telegram

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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