«Железный занавес»: в МИД прокомментировали новый запрет ЕС
Все больше стран Евросоюза принимают решения о запрете пересечения границы россиянами на автомобилях и конфискации личных вещей, таких как смартфоны, ноутбуки и многое другое. В МИД России считают, что такие меры со стороны Еврокомиссии фактически делают въезд российских граждан в Европу невозможным.
«Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти "разъяснения" по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз», – отмечается в заявлении российского МИДа.
Таким образом ЕС пытается «возвести в Европе новый "железный занавес", максимально ограничив возможности общения между людьми», говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что россияне, пересекающие государственную границу, попадают под иностранную юрисдикцию, что накладывает на них обязанность по соблюдению законов и норм страны посещения.
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Источник: Прайм
Фото: Unsplash
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