Машина «в дрова» — названы самые дорогие аварии года
Данные по самым «денежным» ДТП за последний год проанализировали эксперты «АльфаСтрахования» и рассказали, сколько пришлось выплатить владельцам по каско.
Так, грузовой автомобиль Scania ехал по дороге A-107 (Московское малое кольцо), и возгорание случилось прямо во время движения. В итоге автомобиль сгорел, а страховой пришлось выплатить клиенту по полису каско 17,4 млн рублей.
В Мурманской области владелец Land Rover выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с автомобилем Lada. Пострадали обе машины и пассажиры. Land Rover не подлежал восстановлению, его владелец получил в рамках каско 16 млн рублей.
Напомним, термин «тоталь» означает полную конструктивную гибель автомобиля, когда его восстановление нецелесообразно. В каждой страховой компании в правилах каско обозначено свое значение порога, выше которого авто считается утраченным.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: АГН «Москва»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен