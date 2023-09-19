Машина «в дрова» — названы самые дорогие аварии года

Автостраховщики назвали два самых крупных «тоталя» в 2023 году

Данные по самым «денежным» ДТП за последний год проанализировали эксперты «АльфаСтрахования» и рассказали, сколько пришлось выплатить владельцам по каско.

Так, грузовой автомобиль Scania ехал по дороге A-107 (Московское малое кольцо), и возгорание случилось прямо во время движения. В итоге автомобиль сгорел, а страховой пришлось выплатить клиенту по полису каско 17,4 млн рублей.

В Мурманской области владелец Land Rover выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с автомобилем Lada. Пострадали обе машины и пассажиры. Land Rover не подлежал восстановлению, его владелец получил в рамках каско 16 млн рублей.

Напомним, термин «тоталь» означает полную конструктивную гибель автомобиля, когда его восстановление нецелесообразно. В каждой страховой компании в правилах каско обозначено свое значение порога, выше которого авто считается утраченным.

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Фото: АГН «Москва»