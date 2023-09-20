Министр здравоохранения пересел на отечественное авто: но это не Лада

Михаил Мурашко поменял BMW на Аурус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко одним из первых исполнил распоряжение президента РФ о переходе чиновников на использование в автопарках отечественных автомобилей. В университет имени Пирогова в Москве, где он прочитал лекцию ко Всемирному дню безопасности пациентов, министр прибыл на автомобиле Аурус черного цвета.

По данным СМИ, ранее глава Минздрава передвигался по столице на BMW.

Аурус

К слову, стоимость нового Ауруса Сенат начинается от 35 млн рублей.

Накануне Совет Государственной думы принял единогласное решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства. А депутат Сергей Миронов уверен, что такие меры приведут к снижению цен для простых граждан.

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Источник: Telegram

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва», Сергей Киселев АГН «Москва», https://t.me/RIAKremlinpool