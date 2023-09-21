Стало известно, какие машины чаще к нам везут по параимпорту
В 2023 году чаще всего в рамках параллельного импорта в Россию ввозили машины брендов:
- японских – 22 640 шт. (33%)
- корейских – 18 977 шт. (28%)
- немецких – 15 655 шт. (23%).
Регистрации машин из Японии стабильно растут, увеличившись более чем в два раза, с 2211 шт. в январе до 5163 в августе этого года, отмечается в статистике за восемь месяцев от компаний «Открытие Авто» и «Автомаркетолог».
Меньше везут «серых» машин американских марок — 5023 (7,4%), китайских — 2271 (3,3%) и британских — 1573 (2,3%). Доля чешских, французских, итальянских и шведских машин составляет менее процента.
Среди моделей чаще всего с января-августа 2023 года альтернативными путями попадали в Россию:
- Hyundai Tucson – 2803 шт.
- Hyundai Santa Fe – 2247 шт.
- Kia Sportage – 2206 шт.
- Toyota Camry – 1893 шт.
- Toyota Land Cruiser – 1789 штук.
За восемь месяцев к нам поставили 67,8 тыс. «параллельных» машин, из которых 93% — легковые автомобили, 5% — пикапы и 3% — легкие коммерческие авто.
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Источник: Прайм
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