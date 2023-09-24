Кто круче, Ural или Honda? Зависит от условий! (видео)

Драг-рейсинг на мотоциклах с коляской по льду: Урал против Хонды

«За рулем» нашел для вас, возможно, идеальное мотоциклетное видео выходного дня. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь смотреть, как в гонке по льду сойдутся Хонда и Урал. Ролик не новый (не верьте цифрам в углу экрана – автор оговаривается, что заезд состоялся в феврале 2014-го), но суть в нем останется неизменной навечно.

Итак, мотоциклы Ural и Honda, обутые в нешипованные покрышки, стоят на весьма подтаявшем льду реки. Оба байка снабжены коляской справа (откуда оная у Хонды, сказать затрудняемся) и имеют двигатели рабочим объемом 650 куб. см.

Задача у райдеров, на первый взгляд, простая: доехать по прямой до обозначенного места разворота, развернуться и вернуться на линию старт-финиш. На деле же это выглядит, как приближение апокалипсиса.

Когда преодолеваемые на огромной скорости промоины, грозящие обратиться в разломы льда, остаются позади, райдерам предстоит выполнить разворот. Владелец Урала подходит к нему на слишком высокой скорости, и этим старается воспользоваться гонщик на Хонде. Получится? Смотрим!

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Источник: Skyw4video

Фото: скриншот видео Youtube