Последний отсчет! Все, что нужно знать перед большим финалом гонок REC

На трассе Moscow Raceway состоится 4 этап российской серии гонок на выносливость

23 сентября на подмосковную трассу Moscow Raceway в рамках четвертого этапа серии REC выйдет рекордное количество участников – на стартовой решетке одного заезда соберется 34 экипажа. Предыдущий рекорд российских гонок на выносливость составлял всего 27 машин.

Lamborghini Gallardo на одном из этапов серии REC

Организаторы говорят, что удлиннившийся на несколько рядов пелетон сделает вход в первый поворот очень напряженным! А вот лишь некоторые из тех, кто будет участвовать в заезде:

Егор Ефросинин и Игорь Мухин на спортпрототипе ligier JS 53 Evo, составляющие в классе CN Pro конкуренцию экипажу Романа Русинова и Вадима Мещерякова;

Никита Фролов и Семен Харченко на болиде Mitjet 2l, также класс CN Pro;

Три экипажа на эффектных машинах Shortcut – два знакомых по прошлой гонке и новый коллектив Zorro Sotka Racing;

«Царь» российского дрифта Аркадий Цареградцев на Seat Leon, класс GT Pro

Кстати, для четырех участников на «заряженных» Seat Leon будет организован отдельный зачет внутри класса. Другие представители GT Pro выступают на Marussia GT, Lamborghini Gallardo, Mercedes Amg GT3, Chevrolet Corvette – будет, на что взглянуть! А самым многочисленным остается класс GT – 14 экипажей на автомобилях пяти разных брендов.

Ну, и в целом оцените размах: плотная борьба автомобилей классов CN, CN Pro, GT, GT light, GT Am и GT Pro на протяжении четырех часов в рамках единого заезда! В субботу зрителей на трассу Moscow Raceway начнут пускать в 12:30 (мск), старт состоится в 15:00, финиш – в 19:00. А тем, кто на автодром не выберется, будет доступна трансляция на каналах ТК Старт и в группе РОСГОНКИ в VK.

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Фото: REC