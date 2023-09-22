Не всегда водителей нужно наказывать за лекарства – суд

В организме водителя выявили остатки незапрещенных лекарств и лишили прав

Водителя остановили для проверки документов сотрудники ДПС, и им показалось, что он нетрезв. Выражалось это в том, что он куда-то отходил, кому-то непрерывно звонил и не отвечал на поставленные вопросы.

Алкотестер нарушений не показал, водителя направили на медосвидетельствование, где в его организме были выявлены остатки неких лекарств. Причем в действующий список веществ, употребление которых не допускается при вождении автотранспорта, эти препараты не входили. Однако суд признал водителя виновным.

Оспорить это решение автовладельцу удалось только дойдя до Верховного суда, который указал, что употреблять за рулем лекарства, которые не входят в запретный список Минздрава, не запрещено. Это не может считаться основанием для привлечения к ответственности, пока не установлено законодательно.

Эксперты говорят, что существует еще один законодательный пробел. Так, для алкоголя установлена норма погрешности 0,16 мг на литр выдоха, а для остальных веществ такого значения нет. Вот и получается, что при выявлении в организме минимальной дозы барбитурата водителя привлекут к ответственности как наркомана. Хотя это вещество содержится в таких разрешенных препаратах, как корвалол, валокордин и многих других. И выводятся они из организма долго, то есть следы их обнаружить можно даже через пару недель.

Поэтому минимальный порог для таких веществ также должен быть установлен. Иначе водителей можно привлекать за употребление самых безобидных лекарств.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash