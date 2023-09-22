Российские авто в течение полугода должны стать эстонскими

Власти Эстонии: находящиеся в стране российские авто надо перерегистрировать

Эстонские власти после разъяснений Еврокомиссии по поводу въезда в страны ЕС автомобилей с российскими номерами озаботились вопросом, что делать с такими машинами, которые уже находятся в стране. И решение было найдено: владельцы российского автотранспорта должны в течение шести месяцев их перерегистрировать. Второй вариант – вывезти из Эстонии.

По заявлению министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса, установлены новые правила и для тех, кто проживает в Эстонии, но имеет автомобили на учете другой страны, в том числе России. Им необходимо в течение пяти дней зарегистрировать ввезенное в страну для собственного пользования транспортное средство в эстонском регистре. При ввозе автомобиля также потребуется оплатить налог и пошлину.

На сегодняшний день все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, а также Норвегия закрыли въезд на территорию автомобилей с российскими номерами.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash