Российские авто в течение полугода должны стать эстонскими
Эстонские власти после разъяснений Еврокомиссии по поводу въезда в страны ЕС автомобилей с российскими номерами озаботились вопросом, что делать с такими машинами, которые уже находятся в стране. И решение было найдено: владельцы российского автотранспорта должны в течение шести месяцев их перерегистрировать. Второй вариант – вывезти из Эстонии.
По заявлению министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса, установлены новые правила и для тех, кто проживает в Эстонии, но имеет автомобили на учете другой страны, в том числе России. Им необходимо в течение пяти дней зарегистрировать ввезенное в страну для собственного пользования транспортное средство в эстонском регистре. При ввозе автомобиля также потребуется оплатить налог и пошлину.
На сегодняшний день все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, а также Норвегия закрыли въезд на территорию автомобилей с российскими номерами.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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