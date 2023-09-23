Авиаперевозчикам разрешат продавать билетов больше, чем кресел в самолете

В России хотят легализовать овербукинг

Для авиаперевозчиков в России хотят узаконить коммерческий овербукинг. Легализацию системы, при которой билетов на рейс продается больше, чем кресел в салоне самолета, обсуждают Минтранс и руководство группы «Аэрофлот».

Согласно мировой статистике, примерно 5-10% пассажиров на посадку не являются, и авиакомпании от этого несут убытки. Большинство крупных авиакомпаний имеют опыт легального овербукинга, при этом пассажиры, не улетевшие запланированным рейсом, от этого не страдают. Им предлагается улететь другими рейсами и солидная компенсация, что и сглаживает горечь от неосуществившегося запланированного полета.

В России законного овербукинга нет, но сама ситуация встречается нередко. Эксперты авиационной отрасли в большинстве своем поддерживают такую возможность. Однако некоторые из них, наоборот, опасаются, что российские перевозчики на практике будут злоупотреблять своими правами.

Эксперты российского туррынка считают, что есть решение, которое может учесть интересы и пассажиров, и авиакомпаний.

«Нужно уделить повышенное внимание соблюдению прав пассажиров, предусмотрев достойные компенсации и варианты решения вопроса авиакомпаниями. А для удобства пассажиров на направлениях, где овербукинг разрешат, можно и ввести тарифы, защищающие от овербукинга – то есть с гарантированной на 100% посадкой», – считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

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Источник: АТОР

Фото: Unsplash